PSG – Inter Milan : double mauvaise nouvelle pour les Parisiens avant la finale

Adversaire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions l’Inter Milan affiche une statistique effrayante avant d’en découdre, ce samedi à Munich (21h).

Le grand jour est arrivé. C’est ce samedi que le PSG et l’Inter Milan croiseront le fer en finale de la Ligue des Champions (21h). Si les hommes de Luis Enrique semblent partir favoris sur le papier, ceux de Simone Inzaghi ont réalisé une campagne européenne hors du commun, illustrée par une statistique déroutante. En effet, en 14 rencontres, les coéquipiers de Lautaro Martinez n’ont été menés que quinze minutes en tout et pour tout !

L’Inter quasiment jamais mené en C1 !

D’abord trois minutes contre le Bayer Leverkusen, contre lequel ils ont encaissé leur seule défaite de la compétition sur un but de Mukiele dans le temps additionnel. Puis six minutes contre le Bayern en quart de finale retour, Harry Kane ouvrant la marque avant une égalisation de Lautaro, 370 secondes plus tard. Enfin, le club a bien cru être éliminé suite au but de Raphinha à la 88e minute du match retour contre le Barça en demi-finale, mais le vétéran Francesco Acerbi a envoyé les deux équipes en prolongation 343 secondes plus tard pour le résultat que l’on sait.

Inzaghi a tout son groupe à disposition

Le PSG est donc prévenu : l’Inter Milan est un coffre-fort qu’il est très difficile de dévaliser, surtout que tous ses joueurs se sont entraînés avec le groupe cette semaine. Inzaghi peut donc compter sur tous ses hommes, même s’ils ne présentent pas le même niveau de forme. En effet, deux titulaires habituels manquent de rythme : le capitaine Lautaro Martinez, qui n’a plus joué depuis le 6 mai et la demi-finale retour contre le Barça (4-3 a.p.), et Benjamin Pavard, dont la dernière apparition remonte au 27 avril face à l’AS Rome (0-1).