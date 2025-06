PSG – Inter Milan : le 4e but parisien, signé Kvaratskhelia, en vidéo

Le PSG est en très d’égaler le plus grand écart en finale de Champions League grâce à un but de sa recrue géorgienne.

Et de quatre pour le PSG, qui continue de se balader face à l’Inter Milan. C’est cette fois Kvaratskhelia qui est à la conclusion. L’ailier géorgien trompe Sommer du pied gauche et permet à Paris d’égaler le plus gros écart en finale de Champions League (7-3 pour le Real Madrid contre l’Eintracht Francfort en 1960 et 4-0 pour l’AC Milan face au Steaua Bucarest en 1989).