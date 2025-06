PSG – Inter Milan : le but de Désiré Doué en vidéo

Le jeune ailier du PSG, plus jeune Français à débuter une finale de Champions League, a doublé la mise d’une frappe contrée en finale de la Champions League contre l’Inter Milan.

On joue depuis seulement vingt minutes et le PSG a déjà plié la finale de Champions League ! Les Parisiens ont doublé la mise à la 20e sur une frappe contrée de Désiré Doué, déjà passeur décisif sur l’ouverture du score. Le jeune ailier est devenu le plus jeune Français à débuter une finale de Champions League mais cela l’a davantage galvanisé que tétanisé si l’on en juge par sa première période ! De fait, il est devenu le plus jeune Tricolore à marquer à ce stade de la compétition !