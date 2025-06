PSG – Inter Milan : le onze parisien est là !

Ca y est, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, et celui de l’Inter Milan, Simone Inzaghi, ont communiqué leurs compositions d’équipe avant la finale de Champions League de ce soir.

On y est ! La tension monte à Munich depuis le début de la journée, les supporters des deux camps se sont chauffés chacun dans une partie de la ville, avant de commencer à se rendre à l’Allianz Arena, où le camp d’envoi de la finale de Champions League entre le PSG et l’Inter Milan sera donné à 21h. C’est le grand moment pour le club de la capitale, qui pense pouvoir enfin décrocher son étoile, pour laquelle le Qatar a investi des milliards. Pour l’Inter, c’est la dernière occasion de sauver une saison qui s’annonçait glorieuse, avec un second triplé après celui de 2010, mais la Coupe d’Italie et le Scudetto lui ont filé sous le nez.

Pour cette affiche, Luis Enrique reconduit son onze habituel, celui qui a brillé dans les matches à élimination directe de la C1. La seule incertitude résidant dans le poste d’ailier gauche, à savoir s’il allait titulariser Bradley Barcola, en très grande forme ces derniers temps, comme face à Reims (3-0) en finale de Coupe de France il y a une semaine, ou Désiré Doué. C’est ce dernier qui a été choisi.

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Inter : Sommer – Dumfries, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dimarco – Çalhanoglu, Barella, Mkhitaryan – L.Martinez (cap.), Thuram.