PSG – Inter Milan : les larmes de Marquinhos après le sacre en LDC (vidéo)

Très ému après le sacre en Ligue des champions, Marquinhos tient désormais sa revanche après tant de désillusions avec le PSG.

Ce sont des images qui ont bien eu le temps de faire le tour du monde depuis ce samedi soir. Avant même que l’arbitre ne mette un terme à une finale historique, Marquinhos avait déjà les yeux humides, submergé par l’émotion. Le capitaine du Paris Saint-Germain, arrivé en 2013 à seulement 19 ans, a laissé exploser ses sentiments après la victoire éclatante (5-0) contre l’Inter Milan, synonyme de première Ligue des champions pour le club de la capitale.

Marquinhos a eu une pensée pour les anciens

Devant les caméras de M6, c’est un Marquinhos profondément ému qui a livré un témoignage poignant, entre fierté et mémoire des anciens. « C’est un mélange de joie, de toutes les émotions passées ensemble. J’ai souffert et j’ai grandi avec cette équipe. »

Dans ses mots, le poids de l’histoire du PSG et de toutes les déceptions précédentes. Le Brésilien n’a pas oublié ceux qui ont pavé la voie, parfois sans jamais atteindre le sommet. « Je pense à tous les joueurs qui sont passés ici et qui n’ont pas réussi. Mon idole Thiago (Silva), Lucas, Zlatan (Ibrahimovic), Cavani (Edinson), Di Maria (Angel). Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés et qui méritaient ça aussi. »

« Personne ne croyait qu’on pouvait aller aussi loin »

Et c’est en pensant à eux, mais aussi aux supporters, que le capitaine a dédié cette victoire. Dans un cri du cœur sincère : « Aujourd’hui on arrive, on la ramène à la maison. Je pense aussi à eux et à tous les supporters, tous ceux qui sont au Parc, tous ceux du monde entier. Je vous aime, profitez, et nous, on va profiter ici. » Sa voix se brise. Les larmes coulent à nouveau. Le moment est d’autant plus fort qu’il est partagé en famille, avec ses proches venus vivre ce moment unique à ses côtés : « (Il pleure). C’est le plus beau jour, ma famille est là avec moi. C’était un grand objectif. »

Pour Marquinhos, ce sacre est l’aboutissement d’un long chemin, entamé dans un club qui, à son arrivée, n’avait encore rien prouvé sur la scène européenne : « Je pense que quand nous sommes arrivés, personne ne croyait qu’on pouvait aller aussi loin. On a eu des difficultés, on a souffert depuis 12 ans. » Douze ans de luttes, de doutes, de frustrations, balayés par une soirée magique à Munich. « Ce titre est pour nous, on le ramène à la maison, je suis trop content ! »

Après les nombreuses déconvenues en C1, notamment face au FC Barcelone en 2017, Manchester United en 2019, en passant par la finale perdue contre le Bayern Munich en 2020, Marquinhos tient enfin sa revanche !