PSG – Inter Milan : l’ouverture du score d’Hakimi en vidéo

Le PSG a ouvert le score en finale de la Champions League au bout de 11 minutes, sur une superbe action conclue par Achraf Hakimi.

Le PSG a débuté très fort sa finale de Champions League. Il monopolise le ballon, accule l’Inter Milan et s’est permis d’ouvrir le score à la 11e minute, sur une action collective splendide. A l’origine, Vitinha, décalé côté droit, trouve dans la surface Désiré Doué, couvert par un Intériste. Plutôt que de tirer, l’ancien Rennais trouve Achraf Hakimi, seul sur la ligne des six mètres, qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans les filets. Un but que le Marocain, ancien de l’Inter Milan, ne célèbre pas.