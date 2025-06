PSG – Inter Milan : Luis Enrique a gagné toutes ses finales en club !

Depuis le début de sa carrière d’entraîneur, Luis Enrique a disputé dix finales avec ses clubs successifs et il les a toutes gagnées ! Une bonne nouvelle avant PSG-Inter Milan.

Avant le grand rendez-vous de ce soir, les signes sont très clairement favorables au PSG. Il y a le fait que l’ennemi éternel, l’OM, a lui aussi remporté la Champions League à Munich, face à un club milanais, en mai. Ou encore que la cité bavaroise a accueilli quatre finales de C1 dans son histoire et qu’à chaque fois, c’est un novice qui a été sacré (Nottingham, l’OM, Dortmund, Chelsea). La presse espagnole vient d’ajouter un autre signal très favorable et celui-ci est encore plus tangible que les précédents puisqu’il concerne Luis Enrique !

6 finales gagnées avec le Barça, 4 avec Paris

Depuis le début de sa carrière d’entraîneur, l’ancien attaquant a disputé onze finales. Dix avec un club, une avec la sélection espagnole. Il n’en a perdu qu’une, avec la Roja, contre la France, en Ligue des Nations 2021 (1-2). Les dix autres ont donc été remportées. Cela a commencé avec le Barça en 2014-15 (3-1 contre Bilbao en Coupe du Roi puis 3-1 face à la Juventus en Champions League). La saison suivante, les Blaugranas ont décroché la Supercoupe d’Europe (5-4 contre Séville), le Mondial des clubs (3-0 face à River Plate) et encore la Coupe du Roi (2-0 contre Séville). Enfin, il a conclu son aventure catalane par une nouvelle victoire en Coupe du Roi (3-1 face à Alavès).

Avec le PSG, il a remporté deux finales de Coupe de France (2-1 contre Lyon en 2024 et 3-0 contre Reims en 2025), deux Trophées des champions (2-0 face à Toulouse et 1-0 contre Monaco). Six succès avec le Barça, quatre avec Paris, le compte est bon ! La onzième finale attend elle aussi un dénouement heureux.