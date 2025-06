PSG – Inter Milan : Luis Enrique, Dembélé et Marquinhos lancent la finale !

Ce vendredi soir, à la veille de la finale de la Ligue des Champions, Luis Enrique, Ousmane Démbélé et Marquinhos étaient en conférence de presse pour évoquer ce choc entre le PSG et l’Inter Milan. Les phrases à retenir.

Luis Enrique : « Vivre cette finale avec tranquillité »

« Nous sommes une équipe qui est relativement habituée à jouer des finales. Le thème de la motivation est important, nous sommes habitués. L’idée est de se préparer comme pour n’importe quel match. Nous irons vers nos points forts pour tenter de faire la différence. Nous n’allons rien changer dans notre manière de procéder. Bien sûr, il y a des nuances. Ce n’est pas la même chose de jouer contre l’Inter que contre d’autres adversaires.

J’ai toujours eu une relation merveilleuse avec mes joueurs ! Je suis le même depuis le 1er jour, j’ai un effectif exceptionnel. J’ai toujours regardé la valeur de notre effectif et son niveau global… Je n’ai pas changé d’un pouce.

J’essaie de vivre cette finale avec tranquillité. Je fais en sorte de transmettre aux joueurs cette opportunité de pouvoir marquer l’histoire. Faire quelque chose que quelqu’un n’a jamais fait dans l’histoire d’un club comme le PSG, c’est très important. Nous tentons de le gérer de façon à ce que ça ne déborde pas. Nous allons tenter de montrer une belle finale. J’ai adoré l’entraînement, j’ai adoré notre état d’esprit. Je pense que nous sommes prêts. L’Inter aussi, ça ne fait aucun doute.

Notre parcours a été très relevé. Au fil de l’épreuve, nous avons disputé chaque match comme des finales. Nous n’avons jamais montré que nous avions peur, nous allons entrer sur le terrain avec nos meilleures armes. L’Inter est une équipe qui a de très fortes individualités. C’est la problématique centrale ! Tout peut changer avec un seul but. Je suis optimiste. Nous sommes habitués à dépasser nos difficultés.

Ma plus grande motivation ? Marquer l’histoire à Paris. Donner une joie à un pays, à une ville, à un club. Être les premiers à pouvoir le faire, c’est exceptionnel. Je suis très chanceux de pouvoir profiter de ce match. On va donner le maximum. »

Marquinhos : « Amoureux de cette équipe »

« Luis Enrique a un rôle important dans cette équipe. Depuis son arrivée, il n’a pas travaillé seulement l’aspect physique. Savoir gérer les émotions pour réussir à amener le match où on veut, il a beaucoup travaillé. Si on voit la saison qu’on a eu, ça passe par le travail qu’il a fait. Cette semaine, il a beaucoup parlé avec nous. On arrive prêts. On veut gagner, on veut aller chercher cette victoire (…) Ce sera un bon match, l’Inter a sa philosophie, nous la nôtre.

Beaucoup de gens font des comparaisons par rapport aux années que j’ai passé ici. Cette équipe prend du plaisir, comment on se comprend. Il y a une belle alchimie entre nous. Je suis amoureux de cette équipe, des efforts que nous réalisons pour le collectif. Ça fait vraiment plaisir.

C’est un contexte différent (par rapport à la finale de Lisbonne en 2020, NDLR), socialement aussi. Il n’y avait pas de public. Il n’y a pas de secret: bien manger, bien dormir. Le jour-même, parler avec les coéquipiers. Les détails sont prêts. Le match commence à 21h, il ne faut pas mettre de pression. Il faut être bien équilibré. On n’aura pas un joueur qui ne sera pas motivé (…) Je ne veux pas laisser passer cette opportunité. Il faut énormément d’efforts pour parvenir à ce niveau. A nous de faire le maximum pour ramener ce trophée, pour les supporters, pour notre famille, pour ce club qui a beaucoup évolué. »

O.Dembélé : « On est excité »

« Il y a beaucoup de fierté d’être ici en finale. On a énormément travaillé, surtout en début de saison en Ligue des Champions. On a su changer cette dynamique pour être en finale à Munich. Ce n’est que du plaisir car on ne sait pas si on va revivre quelque chose comme ça (…) Demain sera un match avec beaucoup de tensions. On sait l’excitation, surtout avec le peuple parisien, pour cette finale.

Il faudra contrôler les émotions. Il y a énormément d’excitation sur cette finale de Ligue des champions. On est excités, mais comme on l’a répété cette semaine, il faudra contrôler ses émotions avec calme, sérieux et le sourire. Ce sont des moments incroyables. C’est l’une des clés de demain.

L’Inter Milan ? C’est une belle équipe, ils méritent d’être en finale. Ils se connaissent par coeur. Ils savent bien défendre, attaquer, faire le dos rond pendant le match. Il faudra être sérieux jusqu’au bout. Un seul moment de déconcentration, tu peux le payer cash.

Le Ballon d’Or ? La chose la plus importante est de gagner la Ligue des Champions. Je suis focalisé sur l’équipe et non sur les trophées individuels. Je pense surtout au collectif. »