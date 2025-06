PSG – Inter Milan : Nasser al-Khelaïfi répond aux détracteurs et vise déjà une deuxième LDC

La réaction extatique de Nasser al-Khelaïfi après la victoire du PSG en Ligue des Champions.

14 ans après son rachat par QSI et de nombreuses désillusions dans la compétition, le PSG a enfin remporté la première Ligue des Champions de son histoire, après son carton face à l’Inter Milan (5-0). La consécration de tout un club, à commencer par celle du président Nasser al-Khelaïfi, dont la réaction a évidemment été grandiose pour ce premier sacre, au micro de Canal.

« On a le meilleur entraîneur et le meilleur directeur sportif au monde »

« Cette année a été très spéciale, on a eu des débuts difficiles, tout le monde nous critiquait, doutait de nous, et là, beaucoup de gens n’avaient pas confiance en notre projet, nos investissements… Aujourd’hui, on a prouvé qu’on est là, on est champions, j’ai du mal à y croire. 5-0, c’est incroyable, c’est un rêve. On défend le drapeau de la France, on est un club français, on mérite, il y a beaucoup de grands clubs en France, tout le monde critique la France en disant qu’on n’a pas de qualité, mais on a montré aujourd’hui qu’on a de grands joueurs. L’objectif ? De gagner encore une fois, ce sont 14 ans de travail, on a eu la deuxième plus jeune équipe en finale, on construit quelque chose pour le futur. On a le meilleur entraîneur et le meilleur directeur sportif au monde, on est un grand club », a conclu le dirigeant qatari.