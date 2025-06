PSG – Inter Milan : Paris réalise le match parfait et décroche la Champions League, les notes des Rouge et Bleu

Malgré la pression, le PSG a livré le match parfait pour remporter la Champions League face à l’Inter Milan (5-0). La rencontre était pliée au bout de vingt minutes.

Même dans leurs rêves les plus fous, les supporters du PSG n’auraient pu imaginer une telle prestation. Face à l’Inter Milan, malgré la pression inhérente à une finale de Champions League, leurs joueurs ont offert un récital, surclassant leur adversaire. Le match était terminé au bout de vingt minutes, après qu’Achraf Hakimi (11e) et Désiré Doué (20e) ont marqué les deux buts. La supériorité parisienne a été frappante dans tous les secteurs de jeu mais plus particulièrement au milieu de terrain. Le rythme effréné que les hommes de Luis Enrique ont mis lors des 45 premières minutes a totalement étouffé l’Inter Milan, qui est passé du rêve de triplé il y a un mois à un zéro pointé. Désiré Doué a corsé l’addition en toute logique à la 63e après un rush sublime de Vitinha. Khvicha Kvaratskhelia (73e) et Senny Mayulu (87e) ont porté le score à des niveaux jamais atteints dans la compétition, permettant au PSG de devenir le premier club à remporté la C1 en s’imposant par cinq buts d’écart en finale.

Voici les notes des Parisiens, qui méritent tous un 10/10 pour cette soirée parfaite.

Donarumma (10) : il n’a jamais dû avoir aussi peu de boulot face à l’Inter, lui l’ancien Milanais ! Le plus gros danger pour lui a été de rester pendant 45 minutes devant le virage des ultras nerazzurri, à entendre toutes les insultes possibles sans se déconcentrer.

Hakimi (10) : il ouvre le score à la 12e en se trouvant à point nommé dans les six mètres pour recevoir l’offrande de Doué. Un but qu’il ne célèbre pas par égard pour ses anciennes couleurs.

Marquinhos (10) : toute la question était de savoir si, comme souvent dans les grands rendez-vous, il allait faire preuve de fébrilité. Luis Enrique a trouvé le moyen de faire en sorte qu’il n’y ait pas de réponse à cette interrogation : son équipe a tellement dominé que ses défenseurs centraux ont été au chômage technique ! Le Brésilien a pu garder ses forces pour aller soulever la coupe.

Pacho (10) : Thuram, qui croisait souvent dans sa zone, n’a pas vu le jour. L’Equatorien aura été d’une régularité incroyable cette saison et si Paris a été meilleur à partir de janvier, quand son défenseur central a été pleinement acclimaté, ce n’est pas un hasard.

Mendes (10) : sa mission première était de contenir Dumfries, le joueur qui amène le danger à l’Inter. Elle a été très bien accomplie. On a peu vu le Portugais aux avant-postes mais ses partenaires n’avaient pas besoin de ses rushs pour faire la différence. Remplacé par Hernandez à la 77e.

Neves (10) : le milieu parisien a surclassé son homologue italien et c’est à son trio ibérique qu’il le doit. Dans la récupération et l’orientation du jeu, Joao Neves a fait très fort. Remplacé par Mayulu à la 83e. Le jeune Parisien a inscrit le cinquième but des siens, celui de la victoire record dans la compétition cinq minutes plus tard, en concluant une nouvelle magnifique action collective.

Vitinha (10) : c’est lui qui trouve Doué d’une passe lumineuse dans la surface sur l’ouverture du score. Comme son compatriote, il a été omniprésent dans le cœur du jeu. C’est lui qui fait tout le travail sur le deuxième but de Doué à la 63e, en récupérant le ballon dans sa moitié de terrain et en le remontant sur 60 mètres pour servir parfaitement son jeune partenaire dans la profondeur.

Ruiz (10) : toujours là pour proposer une solution de passe, l’Espagnol a une nouvelle fois parfaitement combiné avec ses collègues du milieu et de l’attaque. La justesse technique de ces trois-là, c’est du jamais-vu dans le football français. Remplacé par Zaïre-Emery à la 83e.

Doué (10) : plus jeune joueur français de l’histoire à être titulaire en finale de la C1, à 19 ans et 362 jours, il a allumé la première mèche, à la 9e, d’une frappe du droit de 25 mètres, sans danger pour Sommer. Mais qui a prouvé qu’il ne ressentait pas la pression des grands événements. Passeur décisif génial sur l’ouverture du score et buteur à deux reprises, sur une frappe contrée d’abord, ensuite sur un face-à-face remporté après être parti dans la profondeur. Remplacé dans la foulée par Barcola.

Dembélé (10) : il avait parié avec son entourage qu’il marquerait dans les dix premières minutes, il n’y est pas parvenu. Mais son travail de harcèlement a été exceptionnel. Il rate l’immanquable à bout portant mais excentré à la 44e.

Kvaratshelia (10) : moins en vue que ses deux compères de l’attaque mais dangereux à chaque fois qu’il a touché le ballon dans le surface, le Géorgien a expédié un missile sur l’arrête de Sommer dès la reprise du match à la 46e. Mais il a réglé la mire à la 73e en expédiant une belle frappe du gauche au ras du poteau droit de Sommer. Remplacé par Ramos à la 83e.