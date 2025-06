PSG – Inter Milan : quand Al-Khelaïfi règle ses comptes avec un journaliste en zone mixte

En zone mixte, après le sacre du PSG en Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a recadré un journaliste.

Quelques minutes après la victoire historique du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions (5-0 face à l’Inter Milan), Nasser Al-Khelaïfi n’a pas seulement savouré un sacre attendu depuis plus d’une décennie. Le président parisien en a aussi profité pour solder quelques comptes. En zone mixte comme devant les caméras, le dirigeant qatari s’est montré particulièrement revanchard envers ceux qui ont, selon lui, douté du projet parisien.

« On a joué pour la France, pas seulement pour Paris »

Face aux médias, le ton était clair, presque cinglant. Interpellant directement un journaliste en zone mixte, Al-Khelaïfi a lancé : « Vous tapez sur nous tout le temps. Vous doutez de nous. Aujourd’hui, on a prouvé qu’on pouvait gagner, on est champions d’Europe ! » Avant de poursuivre sur un registre plus patriotique : « Pour la France, vous pouvez être fier de nous. On a joué pour la France, pas seulement pour Paris. On est fiers, on a beaucoup de supporters. On remercie le coach, les joueurs, Luis Campos et tout le monde d’avoir été derrière nous. »

Ce sacre européen, que le PSG poursuivait avec acharnement depuis 2011, apparaît comme la consécration d’un projet de long terme, enfin récompensé par une équipe jeune, dont la moyenne d’âge en finale était de 25 ans et 96 jours.