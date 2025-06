PSG – Inter Milan : un ancien entraîneur de Ligue 1 donne un précieux conseil aux Parisiens

Avant la grande finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan, Patrick Vieira a donné la clé aux Parisiens pour battre l’équipe italienne.

À l’approche du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan ce samedi soir en finale de la Ligue des Champions, Patrick Vieira, ancien entraîneur de Ligue 1 (111 matchs avec Nice et Strasbourg), a livré une analyse précise sur le défi tactique que devra relever le PSG face à la flexibilité de l’équipe italienne.

« Une force de l’Inter mais aussi une faiblesse »

« L’enjeu pour le PSG, ce sera de gérer les rotations constantes entre les trois milieux et les trois centraux de l’Inter Milan. Ça a été identifié déjà mais ces rotations où Barella devient, par exemple, axial droit et où Pavard est intégré au milieu, ce n’est pas simple à gérer », explique l’ancien milieu de terrain pour L’Équipe. Vieira, qui est en poste au Genoa, détaille ce système atypique : « Ce sont ces rotations qui permettent de créer de l’espace. Et on se retrouve avec des joueurs comme Pavard, Acerbi, Bastoni, dans des positions très inhabituelles. »

Pour lui, cette particularité tactique est une arme à double tranchant. « Ça peut être une force de l’Inter mais aussi une faiblesse. » L’ancien international français insiste sur l’importance pour le PSG de profiter de ces moments de désorganisation : « Car, si tu parviens à récupérer le ballon vite dans ce type de construction, derrière, tu te retrouves face à des joueurs qui n’ont pas les mêmes repères de ce type de poste. »

Cette analyse met en lumière un aspect stratégique clé pour la rencontre : le PSG devra non seulement s’adapter à ces rotations incessantes mais aussi capitaliser sur les possibles déséquilibres temporaires créés par cette polyvalence des joueurs de l’Inter.