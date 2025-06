PSG – Inter Milan : un tee-shirt moquant Mbappé fait fureur à Munich !

De nombreux supporters du PSG présents à Munich pour la finale de la Champions League portent un tee-shirt se moquant de Kylian Mbappé, parti l’été dernier au Real Madrid.

Depuis que le Real Madrid s’est fait sortir par Arsenal (0-3 ; 1-2) en quarts de finale de la Champions League, les supporters du PSG ne manquent pas une occasion de se moquer de Kylian Mbappé, qui a quitté leur club pour remporter la C1 avec les Merengue. C’est oublier que le natif de Bondy a déjà remporté deux trophées internationaux avec la Maison Blanche (la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinental). Mais qui a beaucoup aimé châtie énormément. Et la finale de la Champions League, ce samedi à Munich en apporte une nouvelle preuve.

« La fidélité paie, la fuite se pleure »

De nombreux supporters parisiens se promènent dans la cité bavaroise avec un tee-shirt moqueur à l’encontre de Mbappé. Sur le recto, on voit Nasser al-Khelaïfi brandir la C1 avec, à côté de lui, un Kylian Mbappé en train de pleurer avec le maillot parisien sur les épaules. Au recto, on peut lire : « T’étais pressé, t’as raté l’histoire ; t’es pas content ? LDC ; Tu veux parler espagnol ? Nous on parle football ; Tu voulais la gloire, on l’a prise sans toi ; La fidélité paie, la fuite se pleure ».

Des mots forts qui auront forcément plus d’écho en cas de victoire parisienne ce soir. Car s’il y a défaite, le natif de Bondy ne manquerait pas de se moquer à son tour…