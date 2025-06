PSG : José Mourinho félicite Luis Enrique et a failli soutenir Paris en finale de C1

Ancien entraîneur de l’Inter Milan, José Mourinho ne voulait pas que les Nerazzurri remportent le triplé, comme lui en 2010. Ce n’est plus possible donc il les soutiendra en finale de Champions League.

Sacré José Mourinho ! Au micro de Sky Sports, le Special One a encore sorti l’une de ses punchlines légendaires quand il a été interrogé sur la finale de Champions League samedi. Un match qui ne peut pas le laisser indifférent puisqu’il a entraîné l’Inter Milan entre 2008 et 2010 et qu’il a été tenté plusieurs fois par les Qataris depuis leur arrivée au PSG. Il a confirmé qu’il supporterait bien les Nerazzurri mais que ce n’était pas si évident que cela il y a quelques semaines !

« Le triplé est à moi ! »

« Je vais être très méchant, mais très honnête : j’étais inquiet qu’ils puissent faire le triplé parce que je ne voulais pas qu’ils le fassent ! Le triplé est à moi ! Mais maintenant qu’ils ont perdu le championnat et la Coupe d’Italie, j’aimerais beaucoup qu’ils remportent la Ligue des champions. » Le triplé auquel Mourinho fait référence est celui de 2010. Son Inter avait décroché la Champions League au Bernabeu face au Bayern (2-0), après avoir raflé le Scudetto et la Coupe d’Italie. Cette saison, le club lombard a longtemps été en course dans les trois compétitions mais il a été éliminé de la Coupe en demi-finales par l’AC Milan (1-1 ; 0-3) avant de terminer 2e en Serie A derrière le Napoli.

Fair-play, Mourinho a profité de son interview pour souligner l’excellent travail réalisé par Luis Enrique au PSG : « Bien sûr, Luis Enrique fait un travail incroyable à Paris. Il a transformé l’équipe. Ils ont perdu leur joueur numéro 1 (Kylian Mbappé), mais ils ont reconstruit leur équipe d’une manière fantastique. Donc si Luis gagne, je serai aussi content pour lui ».