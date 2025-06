PSG : la maire de Paris, Anne Hidalgo, en remet une couche sur le Parc des Princes

Alors que les dirigeants du PSG prospectent encore et toujours pour la construction de leur futur stade en banlieue parisienne, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a évoqué le sujet épineux du Parc des Princes.

Que l’on se rassure, la victoire du PSG en Ligue des champions n’a guère modifié la nature des rapports entre la direction du club et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Cette dernière, qui n’était ni à Munich pour la finale, ni au Parc des Princes samedi soir et encore moins à l’Elysée dimanche, est en froid avec Nasser Al-Khelaïfi, le président. En cause, comme vous le savez, les discussions rompues entre l’édile et le club au sujet du Parc des Princes.

Le PSG était prêt à acheter le stade. Afin de l’agrandir. Mais pas au prix fixé par la maire. Et c’est désormais vers la banlieue, avec plusieurs sites évoqués (10), que le club parisien prospecte. Dans des propos accordés à l’AFP, Anne Hidalgo a donc abordé le sujet à nouveau.

« Notre porte est toujours ouverte pour un agrandissement du Parc des princes dont la ville de Paris est propriétaire. Vendre non mais agrandir, oui, pour que le PSG continue d’évoluer au Parc des Princes. Le match samedi soir a montré une fois de plus l’attachement de toute une ville pour le Parc et la magie qui y opère lors des grands matchs même avec une diffusion sur grand écran. »