PSG : la promesse insolite de Khvicha Kvaratskhelia s’il remporte la LDC

Si le PSG venait à remporter la Ligue des champions ce samedi soir, Khvicha Kvaratskhelia a déjà pris un pari assez insolite.

Ce samedi soir, alors que les projecteurs de l’Allianz Arena se braqueront sur la finale tant attendue entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, un pays tout entier aura les yeux rivés sur une seule silhouette : celle de Khvicha Kvaratskhelia. À 24 ans, l’ailier géorgien s’apprête à disputer la première finale de Ligue des champions de sa carrière. Un moment historique non seulement pour lui, mais aussi pour toute la Géorgie, qui vivra cette finale comme un rendez-vous national.

« Du vin géorgien dans le trophée »

À Tbilissi, l’émotion est déjà palpable. Pour The Athletic, Lado Kakashvili, son ancien formateur au Dinamo Tbilissi, raconte d’ailleurs une promesse faite par le joueur après la demi-finale contre Arsenal : « Il m’a fait une promesse : s’il gagne, il ramènera la coupe ici, à Tbilissi. » Et le technicien d’ajouter dans un sourire : « On s’assiéra dans mon bureau et on boira du vin géorgien dans le trophée. »

Né dans la capitale géorgienne, Kvaratskhelia a grandi sous les yeux de tout un peuple, qui rêve aujourd’hui de le voir triompher en Europe. Après des campagnes décevantes avec le Napoli, l’ailier vit enfin son grand soir avec le PSG. Depuis son arrivée à Paris au mercato hivernal, il compte déjà 6 buts et 5 passes décisives en 24 matchs. Et s’il soulève le trophée, nul doute qu’il ne sera pas le seul à le fêter. Toute la Géorgie boira à sa santé.