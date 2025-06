PSG : le coup de gueule de Vitinha sur la folie du calendrier

Après une saison marquée par un quadruplé historique, le PSG entame la Coupe du Monde des clubs face à l’Atlético Madrid. Mais Vitinha alerte déjà sur un calendrier surchargé et exténuant pour les joueurs.

Ce dimanche soir débutera la Coupe du Monde des clubs pour le PSG, qui affrontera l’Atlético Madrid à 21 heures pour la première journée dans le groupe B. Après avoir remporté le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, et la Ligue des Champions, le club de la capitale vise désormais un nouveau titre pour garnir encore un peu plus son armoire.

« C’est non-stop »

Mais ça ne sera pas à n’importe quel prix… En effet, la saison dernière, Paris a disputé 58 matchs. Si le PSG va au bout de ce Mondial, il en disputera donc 7 de plus. Un calendrier dantesque, qu’a critiqué Vitinha face aux médias.

« On est heureux de ce qu’on a fait, gagner une Ligue des champions est indescriptible. Mais ça ne s’arrête pas là. Après il y a eu la Ligue des nations, maintenant on a la Coupe du monde des clubs. C’est non-stop. C’est difficile après une telle saison, après de nombreux matches, après des voyages, en sélection et en club, pour nous comme pour les autres clubs. On essaie de combattre la fatigue. On essaie de compenser avec la joie et la hâte de jouer une nouvelle compétition, d’être dans un autre pays, ici aux États-Unis », a déclaré le milieu de terrain.