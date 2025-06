PSG : le joueur parfait joue à Paris, ce n’est ni Dembélé, ni Doué

Pour le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, le latéral gauche du PSG Nuno Mendes est ce qui se rapproche le plus du joueur parfait.

Dans la triomphale saison que traverse le PSG, de nombreux joueurs ont été mis en lumière. Gianluigi Donnarumma a été décisif lors des matches contre Liverpool et Aston Villa en Champions League, Willian Pacho a été impressionnant en défense centrale, Achraf Hakimi a été plus décisif que jamais depuis son poste de latéral droit, Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz ont surclassé les milieux adverses, Ousmane Dembélé a sorti une saison de Ballon d’Or, Désiré Doué a atteint un niveau vertigineux, digne de son idole Neymar… Tous les Parisiens ont été au top de leur forme. Mais s’il y en a un qui se rapproche de la perfection, ce n’est pas de ceux qui viennent d’être nommés…

« Je pensais que le joueur parfait n’existait pas… »

Selon le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, c’est Nuno Mendes qui se rapproche le plus de la perfection ! « C’est le meilleur arrière gauche que j’ai jamais vu, a déclaré l’Espagnol à la radio COPE. On parle d’un joueur qui peut défendre en un contre un, qui peut jouer défenseur central, sur le côté, à l’intérieur. Il est très rapide, c’est un excellent finisseur et il a une grande qualité de passe. Je pensais que le joueur parfait n’existait pas, mais la vérité est que Nuno Mendes en est très proche. »

Roberto Martinez sait de quoi il parle car Mendes a mis sous l’éteignoir Lamine Yamal dimanche lors de la finale de la Ligue des Nations (2-2, 5 t.a.b. à 3), tout en étant passeur décisif sur le but de Cristiano Ronaldo. Il est vrai que le latéral portugais a été impressionnant cette saison et qu’il semble être arrivé à maturité.