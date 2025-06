PSG : le Qatar laisse une dernière chance au Parc des Princes et à la Mairie de Paris

Après avoir officiellement annoncé que les sites de Poissy et de Massy étaient en course pour le nouveau stade, le PSG s’est donné une ultime chance de continuer au Parc des Princes.

Le communiqué du PSG, hier, a fait l’effet d’une bombe auprès des supporters parisiens. En expliquant que les sites de Poissy et de Massy restaient en course pour la construction de la nouvelle enceinte, le champion d’Europe a semblé définitivement enterrer la possibilité de rester au Parc des Princes. Ce qui est la volonté des fans historiques, ceux qui étaient là avant le Qatar. Les ultras ne cessent de le répéter à coups de banderoles : l’histoire du PSG est intimement liée à l’enceinte de la porte de Saint-Cloud. Un déménagement serait considéré comme une trahison. Ca en prend pourtant le chemin. Même si, à lire L’Equipe et le Parisien ce mercredi, on voit qu’il reste un ultime espoir…

Les études approfondies seront terminées après les élections municipales

Les deux quotidiens appuient sur le fait que les études approfondies concernant la faisabilité de la construction du stade dans l’une et l’autre villes ne seront connues qu’à l’automne 2026. Soit six mois après les élections municipales. Ainsi, si une nouvelle majorité prend la ville de Paris, ce qui est possible sachant qu’Anne Hidalgo a annoncé qu’elle ne se représenterait pas, il y a une chance pour qu’un revirement ait lieu. Le nouvel édile pourrait considérer qu’une vente du Parc des Princes au Qatar serait la meilleure chose pour la ville, sachant que le PSG a déjà planché sur une extension de son enceinte à plus de 60.000 places.

Mais en attendant, cette issue souhaitée par la grande majorité des supporters n’est qu’un songe lointain. La tendance est réellement à un déménagement, avec Massy (91) et Poissy (78) se parant de leurs plus beaux atouts (situation géographique, transports en commun) pour attirer le PSG. La possibilité de voir le club de la capitale à Paris est infime, même si elle a le mérite d’exister…