PSG : les mots forts de Nasser Al-Khelaïfi pour Kevin Durant

Présent à New York ce week-end pour un événement sportif, Nasser Al-Khelaïfi a réagi à l’arrivée de Kevin Durant comme actionnaire minoritaire du PSG.

En pleine effervescence du Fanatics Fest à New York, l’événement sportif du week-end aux États-Unis, plusieurs figures du sport mondial étaient présentes, dont Kevin Durant, qui vient d’acquérir 1% du capital du Paris Saint-Germain.

Interviewé sur son engagement, Kevin Durant a affiché un enthousiasme sincère pour cette nouvelle aventure parisienne : « Le simple fait de pouvoir entrer en contact avec des fans du monde entier. Paris est l’une de ces destinations que je fréquente depuis dix ans avec Nike. Alors, voir notre relation évoluer, être aux côtés d’une marque aussi importante que le PSG, une grande survivante, un leader incroyable en matière de partenariats est facile. » Et d’ajouter : « C’est donc un réel plaisir d’y participer. Je veux continuer à apporter notre contribution au PSG et à poursuivre notre développement. »

« Ce n’est pas seulement une question de business »

Aux côtés d’un Kevin Durant arborant un polo du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi a aussi salué l’implication du joueur : « Kevin arrive dans ce sport en tant que combattant, en tant que légende. C’est un honneur de l’avoir comme partenaire au PSG. Et bien sûr, vous savez, il peut nous apporter une grande valeur. Ce n’est pas seulement une question de business, mais aussi de mentalité, de côté sportif. »

Et pour conclure : « Nous connaissons le sport, et comme Kevin et Michael (Jordan) l’ont mentionné, c’est une question de discipline, de ne jamais abandonner, mais aussi, et surtout, de plaisir. C’est une question de passion. Ce n’est pas une punition, ce n’est pas du travail. Vous savez, nous le faisons avec amour. Je me dis que le jour où je n’aimerai plus ce que je fais, j’arrêterai. Et c’est ça, passer du bon temps. Et bien sûr, dans le sport, on perd, on gagne. On souffre quand on perd, et c’est douloureux quand on perd, mais c’est ça, ne jamais oublier. C’est ça, le sport : grandir, s’améliorer. Je suis honoré d’avoir Kevin comme partenaire… nous savons qu’il nous sera d’une grande aide. Merci de nous avoir fait confiance. »

Propos rapportés par RMC Sport.