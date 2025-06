PSG : les propos cash d’Ousmane Dembélé sur Kylian Mbappé

Avant la finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan, Ousmane Dembélé a évoqué la version de Paris sans Kylian Mbappé.

À la veille d’une finale de Ligue des champions historique pour le Paris Saint-Germain, l’heure est à la concentration… mais aussi aux bilans. Présent en conférence de presse ce vendredi, Ousmane Dembélé s’est exprimé avec franchise sur le départ de Kylian Mbappé, désormais joueur du Real Madrid. Un moment charnière dans l’histoire récente du club parisien, assumé sans amertume par l’ailier français.

Le PSG plus fort avec Mbappé ?

« Je le répète souvent mais peut-être qu’avec Kylian Mbappé cette saison, on serait plus fort », a reconnu Dembélé face aux journalistes. Sans détour, le champion du monde 2018 admet l’impact que l’ancien numéro 7 aurait encore pu avoir dans l’effectif de Luis Enrique. Mais plus que la nostalgie, c’est une forme de réalisme apaisé qui transparaît chez le joueur. « Il avait un rêve, c’était de jouer au Real Madrid. Le Paris Saint-Germain a poursuivi son chemin, il y avait un avant, il y a un après Kylian Mbappé. »

Un « avant » incarné par la puissance individuelle et médiatique du Bondynois, et un « après » que Dembélé décrit comme plus collectif, recentré sur un projet d’équipe. Cette saison, ce PSG sans Mbappé a su se transformer et surprendre, en atteignant la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, et ce malgré des premiers matchs compliqués.

« On lui souhaite bonne chance »

« On lui souhaite bonne chance et nous, on s’est concentré sur nous, sur l’équipe et sur la saison qu’on voulait faire. » Cette déclaration marque un tournant dans la communication du vestiaire parisien : loin d’être fragilisé par le départ de son ancien leader, le groupe semble avoir gagné en cohésion et en maturité. Et Dembélé, auteur d’une saison remarquable (33 buts, 11 passes décisives), incarne cette nouvelle dynamique.

Alors que Paris s’apprête à affronter l’Inter Milan à Munich, la page Mbappé semble bel et bien tournée. Reste à écrire une autre, peut-être plus grande encore : celle d’un PSG champion d’Europe.