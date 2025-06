PSG : les tops et les flops de la victoire sur Seattle synonyme de qualification pour les 8es

Pour son dernier match du tour de poules du Mondial des Clubs, le PSG a dominé les Sounders à Seattle (2-0), ce qui lui permet de terminer en tête de sa poule. Voici nos tops et nos flops.

Ce soir, le PSG devait s’imposer pour s’éviter d’avoir à regarder ce qu’il se passait du côté d’Atlético Madrid-Botafogo (1-0). L’idéal était une victoire sur Seattle couplé à un succès des Espagnols, ce qui assurait la première place du groupe aux champions d’Europe. Et c’est ce qui s’est produit, les Brésiliens ayant cédé dans les derniers instants sur un but de Griezmann. Le PSG, 1er au final, sera opposé au 2e du groupe A qui compte l’Inter Miami, de Palmeiras, du FC Porto et d’Al Ahly (résultat pendant la nuit), dimanche à Atlanta. En attendant, voici nos tops et nos flops de Seattle-PSG, qui a vu l’équipe de Luis Enrique jouer au petit trop.

Hakimi et Vitinha toujours là

Honneur aux deux buteurs de la partie. A la 35e minute, Vitinha a tenté sa chance à l’entrée de la surface de réparation suite à un ballon mal dégagé sur corner. Sa frappe n’était pas cadrée mais elle a tapé le dos de Kvaratskhelia, ce qui a trompé le gardien de Seattle. Le but a été logiquement accordé au Géorgien mais c’est le Portugais qu’on a le plus vu durant la partie. Une nouvelle fois, il a été à la manœuvre, donnant l’impression de ne pas ressentir une fatigue qui touche à peu près tous ses coéquipiers. Notamment Achraf Hakimi. Le Marocain, qui multiplie les débordements dans son couloir, a semblé par moments à bout de souffle. Mais il était une nouvelle fois bien placé à la 66e, en pleine surface, pour réceptionné un centre parfait de Barcola, qui venait de rentrer. Avec beaucoup de sang-froid, le latéral droit a donné un avantage définitif au PSG.

Mayulu transparent, Donnarumma fébrile

Côté déceptions, on ressortira deux joueurs du lot. Mais on commencera par préciser qu’après une saison aussi longue et par un temps aussi chaud que celui qui sévit sur la côte ouest des Etats-Unis, il ne faut pas s’attendre à des envolées footballistiques. Les Parisiens piochent dans leurs réserves et c’est tout à fait normal. Cela dit, le jeune Mayulu a connu un match bien compliqué. Comme Ramos avant lui, il a pu mesurer combien le poste d’attaquant de pointe dans ce PSG était un boulot ingrat. Ce qui donne encore plus de mérite à Ousmane Dembélé, héroïque cette saison mais pas présent sur la feuille de match ce soir.

Autre déception, Donnarumma. A 0-0 en première période, l’Italien a cafouillé une passe en retrait, a perdu le ballon et n’a dû qu’au manque de lucidité de son adversaire, incapable de cadrer le ballon alors qu’il était en bonne position, de ne pas voir Seattle ouvrir le score. Quand on parle de fatigue générale, elle n’est pas que physique. Mentalement aussi, les joueurs ont tendance à décrocher ou à sortir par instants de leur match. Cette situation est la preuve que ça peut se payer très cher. Pour le moment, cela n’a pas eu d’incidence pour le PSG.