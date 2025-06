PSG, LOSC Mercato : nouveau coup de théâtre pour Mike Maignan !

Mike Maignan, le gardien de l’équipe de France, devait quitter l’AC Milan pour rejoindre Chelsea. Mais il devrait finalement en être tout autrement…

Passé par le PSG et le LOSC, Mike Maignan, le gardien de l’équipe de France, excellent il y a dix jours contre l’Allemagne (2-0) en Ligue des Nations, devait quitter l’AC Milan pour Chelsea. Selon La Gazzetta dello Sport, ce dimanche, tout était bouclé pour le transfert de l’ancien Dogue chez les Blues. Arrivé à Milan en 2021 et sous contrat jusqu’en 2026, Maignan (29 ans) devait être transféré pour 18 millions d’euros. Sauf que Chelsea souhaitait faire vite afin de pouvoir avoir le portier à disposition pour le Mondial des Clubs, et que le deal a capoté, le club londonien refusant de s’aligner sur les demandes de l’AC Milan.

Allegri l’a convaincu

Le dossier aurait été abandonné. Les Blues ne souhaiteraient plus recruter de nouveau gardien cet été et Maignan, lui, pourrait finalement rester à Milan. Massimiliano Allegri, fraîchement nommé à la tête de la formation lombarde, aurait convaincu Maignan de rester selon les dernières infos de Gazzetta dello Sport, qui assure que Maignan restera à Milan cette saison et que la direction de l’AC Milan est persuadée de pouvoir le convaincre de prolonger son contrat qui se termine en 2026. Les discussions devraient reprendre à la fin de l’été.