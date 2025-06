PSG, LOSC Mercato : Paris accentue les contacts avec Lucas Chevalier !

Le PSG aurait passé la vitesse supérieure pour s’attacher les services de Lucas Chevalier, le portier du LOSC.

🟧 Piste crédible

Gianluigi Donnarumma ne sera peut-être plus le gardien titulaire du PSG la saison prochaine. A un an du terme de son contrat, l’Italien n’a toujours pas prolongé et ce dimanche, son agent a entretenu le flou sur son avenir. Alors que le nom de Donnarumma a été évoqué à l’Inter ou encore au Real Madrid, et que la presse italienne expliquait que le PSG avait déjà fixé un prix de 40 millions d’euros, Vincenzo Raiola s’est exprimé à Stile TV. « Pour le moment, il n’y a pas de porte ouverte en Italie et je ne pense même pas qu’il soit temps de rentrer. Au PSG, il se sent bien, il y a des situations contractuelles à définir, mais bien sûr, il y a aussi d’autres clubs, mais nous évaluons tout avec sérénité ».

Chevalier en priorité

Pas vraiment de quoi mettre un terme au feuilleton, et selon Le Parisien, la situation commence à agacer le board du PSG, qui réfléchit de plus en plus sérieusement à l’option Lucas Chevalier. « Alors que les négociations pour la prolongation de Donnarumma sont à l’arrêt, le PSG a jeté son dévolu sur Lucas Chevalier. Luis Enrique veut choisir son gardien titulaire pour la saison prochaine. Il faudra aussi convaincre Lille », croit savoir le quotidien. A suivre…