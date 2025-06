PSG : Luis Enrique affiche ses ambitions pour le Mondial et pousse pour Dembélé au Ballon d’Or

À la veille de la rencontre entre le PSG et l’Atlético Madrid, Luis Enrique était présent face aux médias.

Ce dimanche soir, le PSG va disputer son premier match depuis son sacre en Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale retrouve l’Atlético Madrid pour la première journée de la Coupe du Monde des clubs. De passage en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a affiché ses ambitions.

« On veut avoir une chance de gagner »

« La vie continue, et il faut penser à la préparation de la Coupe du Monde. Les joueurs sont contents. Il faut continuer et progresser. Ce que j’ai vu à l’entraînement est magnifique », a confié l’entraîneur espagnol, dans des propos rapportés par RMC Sport. « C’est la fin de la saison, différente de ce à quoi nous sommes habitués. Mais l’ambition est là, et la générosité des joueurs aussi. On veut continuer. »

« C’est une sensation très positive, on a marqué l’histoire. On est content. On a préparé cette compétition de la meilleure des manières. La saison prochaine peut-elle être meilleure ? Si vous parlez de gagner des trophées, ce sera impossible. On a gagné les quatre qu’on a joué. Il reste cette Coupe du monde. C’est une compétition très jolie. On a la confiance et l’ambition d’aller la chercher. On est prêts », a-t-il poursuivi.

Concernant le match à venir contre l’Atlético, Luis Enrique a déclaré : « On connaît bien l’Atlético, ils ont beaucoup de qualité. C’est une nouvelle compétition. On veut avoir une chance de gagner. La chaleur sera pour les deux équipes et ce ne sera pas un problème. »

Luis Enrique maintient pour Dembélé Ballon d’Or

Après le parcours du PSG en Ligue des champions, le coach a voulu rester positif : « C’est un sentiment très positif, car nous avons écrit l’histoire du club. Nous sommes heureux, mais nous devons continuer à nous préparer au mieux pour cette nouvelle compétition. Nous sommes heureux. »

Enfin, questionné sur le Ballon d’Or et Ousmane Dembélé, Luis Enrique a été clair : « Ces récompenses ne m’intéressent pas le moins du monde. Je pense toujours que Dembélé mérite le Ballon d’Or, sans aucun doute. »