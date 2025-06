PSG : Luis Enrique, bête noire de Diego Simeone, c’est acté !

FC Barcelone • ...

Nico Williams, l’ailier de l’Athletic Bilbao, est de plus en plus proche du FC Barcelone. Le FC Barcelone accélère sur une piste bien connue : Nico Williams, l’ailier virevoltant de l’Athletic Bilbao, est plus que jamais dans le viseur catalan. À 22 ans, l’international espagnol séduit par sa régularité et son explosivité sur le côté […]