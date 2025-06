PSG : Mbappé et le Real Madrid infligent un premier camouflet aux champions d’Europe

Le PSG a posé le pied aux Etats-Unis pour y disputer le Mondial des Clubs. A quatre jours des premiers matches, un seul club a fait le plein au niveau des entrées, le Real Madrid.

Lorsque les Qataris ont racheté le PSG il y a quatorze ans, leur but était d’en fait une franchise mondialement connue. Ils ont fait un premier pas vers cet objectif en recrutant les plus grandes stars de la planète à coups de milliards. Et un second, tout aussi important, en intégrant le cercle très fermé des vainqueurs de la Champions League suite à leur carton sur l’Inter Milan (5-0) le 31 mai. Mais pour accéder à une notoriété telle que celle bâtie par des clubs historiques comme le Real Madrid, il faudra que le Qatar reste propriétaire pendant très longtemps…

Seul le Real est assuré de jouer dans des stades pleins

Preuve en est que ce mercredi, à quatre jours des premiers matches du Mondial des Clubs, une seule formation est assurée de jouer dans des stades pleins aux Etats-Unis. C’est le Real Madrid. Pourtant, les Merengue vont affronter des équipes qui ne font pas rêver (Al-Hilal, Pachuca, Red Bull Salzbourg) et qui, hormis les Mexicains, ne seront pas soutenus par des légions de supporters. En outre, ils joueront dans des stades immenses, le plus petit (celui de Miami) faisant 65.000 places. Mais toutes ont été vendues. Et c’est loin d’être le cas pour les autres participants. La menace de matches joués devant des gradins vides est tellement sérieuse que la FIFA a baissé drastiquement le prix des places.

Ce ne sera tout de même pas désert pour les rencontres du PSG puisqu’il y aura une belle affiche contre l’Atlético Madrid ce dimanche à Pasadena et un choc à Seattle face aux locaux des Sounders une semaine plus tard. Mais, on l’aura compris, niveau notoriété, Paris est encore loin du Real Madrid, du FC Barcelone ou de Manchester United…