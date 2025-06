PSG Mercato : coup de frein sur la prolongation de Donnarumma

Enzo Raiola, l’agent de Gianluigi Donnarumma l’a confirmé, la signature du nouveau contrat du gardien du PSG a été « reportée par superstition ».

S’il est parvenu à faire éteindre pas mal de rumeurs quant à son potentiel remplacement (Lucas Chevalier en tête de liste), Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas scellé son avenir au Paris Saint-Germain. Pour l’heure focalisé sur les objectifs du club, le portier italien de 26 ans n’a toujours pas paraphé sa prolongation au-delà de juin 2026 mais il n’y a visiblement pas grandes inquiétudes pour la suite.

Donnarumma ne prolongera qu’à l’issue de la saison

Dans le clan Donnarumma, on est même parfaitement serein. Dans les colonnes de Tuttosport, l’agent de « Gigio », Enzo Raiola, a évoqué la suite avec confiance… Assurant que les discussions et la finalisation interviendra plus tard : « On a tout reporté, peut-être par superstition, vu la multitude de matches. Nous ne sommes pas pressés, il y a une bonne relation avec le club, Gigio se porte bien à Paris et son contrat expire en 2026. »

A l’instar du dossier Luis Campos, où le PSG a pris son temps avant de parvenir à un accord jusqu’en juin 2030, la pression des clubs intéressés n’effraie visiblement pas la direction. Il faut dire que l’ancien gardien du Milan AC a répété à plusieurs reprises qu’il n’envisageait aucune autre option que de rester dans la Capitale française.