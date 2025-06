PSG Mercato : Donnarumma coaché par De Zerbi (OM), la folle rumeur enfle ! 

Si l’idée première de Gianluigi Donnarumma (26 ans) serait de prolonger au Paris Saint-Germain, le gardien italien serait courtisé par Naples et l’Inter Milan cet été.

🟥 Rumeur



Contrairement à Roberto De Zerbi, toujours aussi sibyllin au sujet de son avenir à l’OM, Gianluigi Donnarumma n’a pas jeté le doute sur ses envies de rester au PSG la saison prochaine.

Présent hier en conférence de presse avec la sélection italienne, deux jours avant le match de qualification pour la Coupe du monde 2026 face à la Norvège, Donnarumma a été clair : « Le PSG, c’est ma première option. Je suis heureux à Paris. Le club décidera de ma prolongation. J’ai trouvé l’équilibre, l’équipe et les supporters m’aiment, donc j’espère y passer de nombreuses années. » De quoi laisser présager une prolongation imminente du portier italien à Paris ? Pas si sûr.

Selon Fabrizio Romano, le Napoli et l’Inter Milan courtisent le gardien du PSG, qui n’écarte pas l’option de revenir en Italie à l’avenir. Et quand on sait que les Nerazzurri lorgnent un De Zerbi qui ne leur a donc pas encore dit non, la rumeur peut continuer à enfler…

« Le coup d’œil de But FC »

« Voir le PSG se séparer de Gianluigi Donnarumma serait une surprise tant le gardien italien sort d’une saison pleine, notamment en Ligue des Champions. Malgré tout, un retour du gardien de 26 ans ne serait pas totalement à exclure étant donné qu’il a toujours gardé la cote dans son pays natal. A voir comment tournent les négociations pour une prolongation avec le PSG, où le cas Lucas Chevalier est toujours sur la table… »