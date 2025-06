PSG Mercato : Donnarumma et Ramos clarifient leur avenir, Chevalier (LOSC) relancé !

Depuis les Etats-Unis où le PSG dispute la Coupe du monde des Clubs, Gianluigi Donnarumma et Gonçalo Ramos ont évoqué leur avenir.

Le PSG est engagé actuellement à la Coupe du monde des Clubs où la bande à Luis Enrique va tenter de rafler son 4e trophée de la saison après la L1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Mais le Mercato est aussi dans les esprits et deux joueurs ont évoqué leur situation mercredi soir : Gianluigi Donnarumma et Gonçalo Ramos.

« On avance »

« On avance, on avance, mon agent discute avec le club, je suis concentré sur les matches, sur le trophée. On n’a pas de problème », a glissé l’Italien. « Je suis très bien ici ! C’est normal que tout le monde parle un peu, mais pour moi ce n’est rien », a quant à lui indiqué le Portugais aux journalistes présents aux États-Unis.

Chevalier relancé à Lille

PSG Inside Actus en a profité pour évoquer le cas Donnarumma : « Aucun progrès notable n’a été réalisé dans les discussions autour d’une éventuelle prolongation. Le gardien italien, sous contrat jusqu’en 2026, n’a pas encore donné son accord pour étendre son engagement, et le club temporise. En parallèle, Paris commence à anticiper l’avenir à ce poste. Malgré tout, rien n’indique qu’il partira pendant ce mercato. Le PSG a ainsi amorcé des discussions avec les représentants de Lucas Chevalier, le jeune portier du LOSC, ainsi qu’avec le club nordiste. Le joueur est considéré comme une piste sérieuse en cas de départ ou de mise en concurrence de Donnarumma dans les mois à venir. »