PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma jette un énorme coup de froid sur son avenir

Après la victoire en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma s’est exprimé sur son avenir au PSG.

Longtemps décrié, il a fini par être le grand artisan de cette campagne européenne du PSG. Gianluigi Donnarumma s’est souvent montré coupable sur certains buts encaissés, mais est ensuite monté en puissance, au même titre que son équipe. Ce samedi soir, il a su garder sa cage inviolée lors du succès parisien en finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan (5-0).

Donnarumma assez flou sur son futur

Cependant, il n’a pas laissé la joie le submerger lorsqu’il a été interrogé sur son avenir, dans la foulée du match. Alors, restera, restera pas ? Le gardien international italien a répondu franchement à Sky Sport : « Je ne le sais pas, je ne le sais pas, on verra dans les prochains jours. Maintenant je vais rejoindre la Nazionale, on a deux matches très importants. Je dois me concentrer sur ces deux matches ». Sous contrat jusqu’en 2026, l’ancien de l’AC Milan n’a toujours pas prolongé avec Paris, et son avenir reste donc très incertain.

Pour rappel, après la qualification face à Arsenal, Donnarumma avait déclaré : « Il est temps de discuter de la prolongation ! Le choix appartient au PSG : S’ils veulent que je reste, je resterai ! Il ne reste plus qu’à signer ! ».