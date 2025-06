PSG Mercato : une piste à oublier en défense ?

Le PSG serait intéressé par Kim Min-Jae, le défenseur sud-coréen du Bayern Munich. Mais la piste semble s’être refroidie.

🟥 Rumeur

A en croire les informations du compte X @PSGInside_Actu, pas moins de sept défenseurs centraux seraient dans le viseur de Luis Campos et du Paris Saint-Germain pour cet été : Ibrahima Konaté (Liverpool), Tomas Araujo (Benfica), Illya Zabarnyi (Bournemouth), Mario Gila (Lazio Rome), Cristhian Mosquera (Valence), Joel Ordonez (Cercle Bruges) et Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe). Annoncé récemment dans les petits papiers du récent champion d’Europe, Kim Min-jae (Bayern Munich), lui, ne serait plus sur les tablettes des dirigeants parisiens.

Kim trop cher et trop fragile ?

Pourtant, selon Foot Mercato, une rencontre aurait eu lieu cette semaine à Paris entre Campos et l’entourage du joueur. Une information que BILD nuance, précisant qu’aucun rendez-vous n’a encore eu lieu, tout en confirmant que le PSG suit bien le joueur. Deux freins sembleraient contrarier le board parisien. Le premier est d’ordre financier puisque le Bayern souhaiterait récupérer les 50 millions d’euros investis pour faire venir le joueur du Napoli il y a un an. Et le deuxième est plus d’ordre physique puisque Kim traîne des problèmes récurrents au tendon d’Achille gauche, depuis octobre 2024. Une blessure qui avait contraint le Bayern à le mettre au repos total depuis fin avril et rend sa participation à la Coupe du monde des clubs (14 juin – 13 juillet) incertaine. Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur dispose en plus d’un salaire annuel estimé à 17 millions d’euros…

Aux dernières nouvelles, il pourrait prendre la direction de l’Arabie Saoudite et plus précisément d’Al-Nassr, capable de payer à la fois son indemnité de transfert et son salaire !