PSG Mercato : la Juventus le veut, Donnarumma dévoile sa priorité

En pleines négociations avec le PSG pour une prolongation, Gianluigi Donnarumma voit la Juventus Turin le lorgner. Un intérêt qui ne date pas d’hier…

🟧 Piste crédible

Hier soir, après la difficile victoire sur la Moldavie (2-0), Gianluigi Donnarumma a été interrogé sur son avenir. Le gardien du PSG a été très clair : « Ma priorité est de prolonger ». Il faut dire que tout va pour le mieux pour le géant dans la capitale française, où il gagne très bien sa vie et vient de remporter la Champions League. Le souci, c’est que la direction parisienne, elle, voudrait réduire considérablement ses émoluments, estimés à 1 M€ mensuels. Ceux-ci ont été fixés à une époque où le PSG pouvait se permettre d’attirer Lionel Messi (à l’été 2021). Depuis, le Qatar veut réduire la voilure et cela passe par une masse salariale réduite. Or, Donnarumma a montré tout au long de sa carrière, et notamment à Milan, que l’argent était une priorité pour lui.

La Juve le veut depuis longtemps

Cela, les clubs italiens le savent. Selon La Repubblica, le Napoli serait le seul club à pouvoir s’offrir ses services, que ce soit au niveau de l’indemnité (le PSG attendrait 40 M€) ou de son salaire. Mais La Gazzetta dello Sport assure que la Juventus le veut également. La Vieille Dame veut recruter italien, son nouveau directeur sportif, Giorgio Chiellini, estimant que l’ADN du club a, depuis toujours, été transalpin. Son objectif est de faire revenir les meilleurs joueurs italiens dans le Piémont, et cela commence par Donnarumma. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la Juve lorgne l’ancien Milanais. En 2021, elle voulait déjà en faire le successeur de Gianliugi Buffon. Mais une arrivée directement en provenance de Milan aurait provoqué la colère des tifosi des deux bords. Raison pour laquelle elle avait laissé le champ libre à Paris.

Cet intérêt juventino tombe en tout cas à point nommé pour Gianluigi Donnarumma. Si le PSG tient vraiment à le prolonger, il devra faire un effort au niveau salarial, au risque de voir son gardien demander à être transféré chez les Bianconeri…

« Le coup d’œil de But FC »

« Un intérêt de la Juventus ne laissera pas Donnarumma indifférent car il se murmure qu’il était supporter de la Vieille Dame plus jeune, sans parler du fait que son idole est Gianluigi Buffon. Mais comme toujours avec lui, c’est l’argent qui fera la différence et, à ce jeu, Paris est le mieux placé. »