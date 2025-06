PSG Mercato : la priorité en défense est identifiée, vers un départ juteux en attaque ?  

Fraîchement sacré champion d’Europe, le Paris Saint-Germain attaque le marché des transferts estival de front. Dans le sens des départs comme celui des arrivées, les nouvelles vont vite.

Le PSG vient à peine de finir de célébrer son sacre en Ligue des Champions qu’il doit déjà aborder le mercato en vue du Mondial des Clubs. Et pour ce faire, Le Parisien assure qu’une recrue pourrait rapidement signer à Paris : Mario Gila.

Gila priorité du PSG dans l’axe ?

Déjà sur les tablettes de Luis Campos cette saison, le défenseur central de la Lazio Rome reste une piste très crédible pour succéder à Marquinhos cet été. Si l’Espagnol de 24 ans a été observé à plusieurs reprises, As indique qu’il a reçu deux propositions venues de Premier League mais que l’offre du PSG est plus alléchante. La Lazio a fixé son prix à 40 M€, tout en sachant que le Real Madrid conserve un pourcentage de 50% sur une éventuelle revente. En plus d’un stoppeur, le PSG souhaite aussi deux autres renforts cet été : un latéral droit, capable de suppléer Achraf Hakimi qui sera absent durant la CAN, et un ailier, plutôt sur le côté droit.

Ramos à la Juve pour 50 M€ ?

Dans le sens des départs, Gonçalo Ramos souhaite plier bagage pour avoir plus de temps de jeu. Et cela tombe plutôt bien puisque La Gazzetta dello Sport annonce que la Juventus est prête à bondir sur l’occasion. Déjà évoquée par le passé, cette piste est toujours d’actualité grâce aux bonnes relations entre le PSG et la Vieille Dame, notamment après le prêt de Randal Kolo Muani. Le club piémontais estime pouvoir récupérer l’attaquant portugais pour environ 50 millions d’euros. À voir ce que décide le club de la capitale, qui n’a pas forcément besoin d’argent frais.