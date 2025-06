PSG Mercato : la short-list de Luis Campos en défense centrale a fuité !

La short-list de Luis Campos et du PSG au poste de défenseur central est connue.

🟥 Rumeurs

Cet été, le Paris Saint-Germain compte notamment se renforcer au poste de défenseur central, un poste pourtant déjà bien fourni à Paris avec Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Beraldo, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe. Et Luis Campos, qui a récemment prolongé son contrat avec le club de la capitale en tant que conseiller sportif et responsable du recrutement, aurait coché le nom de plusieurs joueurs pour renforcer la défense centrale Luis Enrique.

Luis Campos a sept défenseurs centraux dans son viseur pour cet été

A en croire les informations du compte X @PSGInside_Actu, pas moins de sept défenseurs centraux seraient dans le viseur de Luis Campos et du Paris Saint-Germain pour cet été : Ibrahima Konaté (Liverpool), Tomas Araujo (Benfica), Illya Zabarnyi (Bournemouth), Mario Gila (Lazio Rome), Cristhian Mosquera (Valence), Joel Ordonez (Cercle Bruges) et Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe). Pour le premier cité, le dossier serait plus compliqué que les autres, précise le suiveur du PSG. Annoncé récemment dans les petits papiers du récent champion d’Europe, Kim Min-jae (Bayern Munich) ne serait en réalité pas sur les tablettes des dirigeants parisiens.

Le coup d’oeil de But FC

« Parmi ces sept pistes, aucune ne semble pour l’instant avoir pris tellement d’importance. Tout est donc encore possible pour le renfort estival du PSG au poste de défenseur central. Et tout devrait dépendre aussi des possibles départs de Lucas Beraldo, Lucas Hernandez et/ou Presnel Kimpembe. »