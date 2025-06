FC Barcelone Mercato : l’Arabie saoudite débarque sur un joueur du Barça ciblé par le PSG

Le PSG a eu des vues sur Fermin Lopez (22 ans), milieu offensif du FC Barcelone. Mais l’Angleterre et surtout l’Arabie Saoudite font le forcing pour le recruter.

🟥 Rumeur

Samedi, le Paris Saint-Germain a célébré son triomphe en finale de la Champions League face à l’Inter Milan (5-0), une semaine après. Le club de la capitale a pris le temps de bien fêter l’événement mais il s’est déjà remis au travail. Luis Enrique et ses hommes ont le Mondial des Clubs dans le viseur, Luis Campos la saison prochaine. Le directeur sportif multiplie les contacts avec toujours la même idée : miser sur des jeunes prometteurs, quitte à y mettre le paquet. Il a vu l’Argentin Franco Mastantuono lui filer entre les doigts pour s’engager avec le Real Madrid. C’est cette fois un Espagnol qui devrait lui échapper.

Fermin ne veut pas quitter le Barça mais…

Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt du PSG pour le milieu offensif du FC Barcelone Fermin Lopez. A 22 ans, l’Andalou a joué beaucoup de matches lors de la saison qui vient de s’achever, a souvent été décisif (8 buts, 10 passes décisives en 46 matches) mais il a rarement été titulaire. Et la situation pourrait empirer en 2025-26 puisqu’un ailier gauche pourrait débarquer et s’ajouter à Dani Olmo, Raphinha, Lamine Yamal et autre Gavi. De là à envisager un départ ? Fermin n’a rien dit mais Chelsea a sauté sur l’occasion et proposé un échange avec Christopher Nkunku. Et le PSG serait également intéressé.

Mais selon Sport, c’est l’Arabie Saoudite qui serait prêt à des folies pour le recruter. Hansi Flick compte sur lui pour la saison prochaine mais lui comme le club ne s’opposeront pas à un transfert si Fermin Lopez en fait la demande. Ce n’est pas sa volonté mais si le FCB recrute un autre élément offensif, elle pourrait changer. Auquel cas, le PSG aurait une chance mais il devrait composer avec une concurrence très relevée !

« Le coup d’œil de But FC »

« A l’instar de Yamal, Pedri, Gavi, Baldé et tous les autres, Fermin Lopez a la chance d’évoluer dans une équipe du FC Barcelone très forte et composée en majorité de jeunes formés en son sein. On le voit mal quitter le club alors qu’il commence à percer et, surtout, à remporter des titres. »