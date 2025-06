PSG Mercato : l’Arabie Saoudite veut un Parisien, plusieurs joueurs joueront leur avenir aux Etats-Unis

L’Arabie Saoudite tenterait de recruter le milieu espagnol du PSG Fabian Ruiz. Mais celui-ci négocie une prolongation avec sa direction depuis trois mois et il se plairait à Paris.

🟨 Négociation en cours

Talisman du PSG, avec qui il a très peu perdu depuis son arrivée en 2022, Fabian Ruiz enchaîne les succès depuis un an. C’est bien simple, entre l’élimination parisienne de la Champions League contre le Borussia Dortmund (deux fois 1-0) au printemps dernier et la défaite aux tirs au but en finale de la Ligue des Nations avec l’Espagne contre le Portugal dimanche (2-2, 3 t.a.b. à 5), il avait décroché, dans l’ordre, la Ligue 1, la Coupe de France, l’Euro 2024, le Trophée des champions, encore la Ligue 1, à nouveau la Coupe de France et enfin la Champions League ! Impressionnant !

Fabian Ruiz a envie de prolonger

De quoi logiquement attirer le regard des recruteurs saoudiens, qui continuent de dépenser des fortunes pour renforcer un championnat pourtant plongé dans l’anonymat. Mais ils sont mal tombés à Paris où le Qatar fait la même chose. Selon PSGInside-Infos, la direction parisienne négocie depuis trois mois une prolongation de contrat avec le milieu espagnol de 29 ans. Et celui-ci se plairait dans la capitale. Il serait enclin à accepter la proposition du PSG, moyennant augmentation…

Par ailleurs, Le Parisien annonce que le comportement de plusieurs remplaçants sera scruté par Luis Enrique lors du Mondial des Clubs. L’Espagnol veut que tous ses joueurs continuent à avoir la rage sur le terrain. S’il sent une baisse de motivation chez certains, comme Lee ou Ramos, il donnera son feu vert à un départ cet été.

« Le coup d’œil de But FC »

« Paris doit évidemment tout faire pour conserver Fabian Ruiz et l’Espagnol n’a évidemment aucune raison d’accepter l’offre saoudienne. Mais tant que rien n’est signé, la méfiance doit rester de mise. »