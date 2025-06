PSG Mercato : le Qatar va frapper fort, trois priorités pour cet été !  

Le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions a confirmé que le Qatar avait l’intention de s’investir sur le long terme dans le club de la capitale. Le prochain mercato pourrait même donner davantage d’indices en ce sens.

On n’a pas fini d’entendre parler du sacre du PSG en Ligue des Champions en France… et au Qatar ? Si l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani, n’était pas à Munich, la victoire historique des Parisiens est aussi celui de l’émirat.

Le Qatar va continuer à Paris

Dans son édition du jour, L’Équipe confirme qu’n’y a aucun signe de retrait à terme : l’ouverture du capital à Arctos (12,5 %), un investissement estimé à 530 M€, est intervenue dans le cadre d’un investissement global du fonds américain au Qatar. La manière dont QSI a construit le Campus de Poissy (350 M€) et dont il développe son projet de grand stade ne va pas dans le sens d’un moindre engagement. « J’espère que c’est le début de quelque chose, mais on va être très humble. On est une équipe très jeune et ça veut dire qu’on est sur le bon chemin », a précisé Nasser al-Khelaïfi en sortant de l’Allianz Arena, samedi soir.

3 priorités au PSG cet été

Pour matérialiser encore plus le souhait du Qatar de s’investir au PSG, le mercato devrait aider avec trois priorités bien cibler : recruter un défenseur central droitier, clarifier l’avenir de Gianluigi Donnarumma et dégraisser un effectif déjà large. En plus de Marquinhos, la porte est ouverte pour Lee Kang-in (24 ans) et Gonçalo Ramos (23 ans), à condition que le club s’y retrouve financièrement. Le quotidien sportif ajoute quele recrutement d’un milieu de terrain d’expérience, sans départ, a été discuté mais le staff technique du PSG souhaite pouvoir suivre la montée en puissance de Senny Mayulu.