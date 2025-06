PSG Mercato : le record de Neymar battu par le Real Madrid pour Mastantuono ?

Le record de commission versée à un agent, détenu par le père de Neymar lors du passage de son fils du FC Barcelone au PSG en 2017, pourrait avoir été battu par le Real Madrid pour attirer Franco Mastantuono (River Plate).

🟥 Rumeur

Depuis hier, même si rien n’a encore été signé, le Real Madrid a gagné la partie pour le recrutement de Franco Mastantuono. Le milieu offensif de River Plate, qui s’était mis d’accord contractuellement avec le PSG mais préférait s’engager avec les Merengue, devrait débarquer en Espagne en début d’année prochaine (ou après le Mondial des Clubs, selon certaines sources). La Maison Blanche a versé les 45 M€ de sa clause libératoire et y a ajouté une dizaine de millions d’euros de bonus. Le PSG tenait vraiment à recruter le prodige de 17 ans mais il a dû s’avouer vaincu devant la volonté du joueur… et peut-être aussi un élément extérieur !

« Je n’ose imaginer la guerre des commissions que se livrent le Real Madrid et le PSG pour Mastantuono »

Selon le journaliste italien Tancredi Palmieri, il semblerait qu’il y ait eu une grosse bataille entre Paris et Madrid concernant la commission versée à l’agent de Mastantuono ! Sur X, il a écrit : « Je n’ose imaginer la guerre des commissions que se livrent le Real Madrid et le PSG pour Mastantuono. Je crois qu’elle pourrait surpasser les 50 M€ disséminés à l’époque pour Neymar… » En 2017, le Brésilien avait quitté le FC Barcelone pour le PSG moyennant 222 M€ et, donc, une commission de 50 M€ pour son agent de père. Le Real Madrid a-t-il battu ce record, ce qui voudrait que l’indemnité totale pour Franco Mastantuono dépasserait les 100 M€ ? Ce serait une folie mais le football n’est plus à ça près…

En tout cas, cela prouve qu’en dépit des moyens colossaux octroyés par le Qatar, le PSG n’est plus décidé à faire n’importe quoi au niveau du recrutement !

« Le coup d’œil de But FC »

« Si l’information de Tancredi est vraie, ce qu’on ne saura finalement jamais, elle prouve que le milieu du football a vraiment un besoin urgent de régulation. Car on parle là d’un transfert de plus de 100 M€ pour un joueur même pas encore majeur et qui n’a surtout engendré que des promesses, pas de confirmation. Le Real Madrid, qui a pourtant payé cher pour Endrick, qui est pour l’instant un fiasco, devrait être vacciné contre ce genre de coup de folie… »