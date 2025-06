PSG Mercato : Luis Enrique a tranché pour Gonçalo Ramos

Bien que décevant au Mondial des Clubs, Gonçalo Ramos devrait rester au PSG, Luis Enrique appréciant sa mentalité.

Avant que le Paris Saint-Germain ne s’envole pour les Etats-Unis afin d’y disputer le Mondial des Clubs, Le Parisien avait annoncé que cette compétition aurait valeur de révélateur pour les joueurs appelés à partir. Luis Enrique voulait voir qui, parmi ses remplaçants habituels, avait la volonté de se battre pour le collectif et qui avait baissé les bras. Etant entendu que ceux qui avaient renoncé seraient évidemment invités à aller voir ailleurs. Les deux principaux joueurs scrutés étaient Lee Kang-in et Gonçalo Ramos.

Ramos, décevant mais combattif

L’attaquant portugais a eu l’occasion de s’exprimer de l’autre côté de l’Atlantique puisqu’Ousmane Dembélé, blessé, a manqué les deux premiers matches. Il ne s’est pas du tout mis en valeur puisqu’il a manqué toutes les occasions s’étant offertes à lui et qu’il n’a pas su peser autant que l’international français. Depuis son arrivée il y a deux ans, l’ancien du Benfica brille par son manque d’efficacité. Si ses stats ne sont pas déshonorantes (32 buts et 8 passes décisives en 83 matches), c’est surtout parce que le PSG écrase tout en France avec son budget disproportionné. Mais à 65 M€, on est en droit d’attendre plus de n’importe quel joueur.

Gonçalo Ramos continue de décevoir, donc, mais il devrait malgré tout rester au PSG ! Le compte X PSGInside-Actus assure que Luis Enrique « apprécie particulièrement le profil de Gonçalo Ramos, qu’il considère comme un supersub efficace et complémentaire au reste de l’attaque parisienne. L’entraîneur espagnol souhaite le conserver dans l’effectif pour la saison prochaine ». Le Portugais, lui, voudrait également rester, malgré son statut de remplaçant.