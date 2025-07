Alors que le départ de Gianluigi Donnarumma est de plus en plus probable, le PSG de Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi se démène pour valider l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC.

Comme nous vous l’avons relayé samedi, le Paris Saint-Germain avance ses pions pour s’attacher les services de Lucas Chevalier. Et d’après des informations de Foot Mercato, Luis Enrique a personnellement échangé en visio avec le portier du LOSC pour lui faire part de son vif intérêt.

Nasser Al-Khelaïfi mène les négociations

L’entraîneur parisien lui a clairement détaillé le rôle stratégique qu’il envisage pour lui au sein de son effectif. Il souhaite notamment en faire le point de départ du jeu, un gardien capable de participer activement à la relance et d’initier les transitions offensives, en totale cohérence avec son approche du football. Un accord contractuel a d’ores et déjà été trouvé entre le club parisien et le joueur. Le président Nasser Al-Khelaïfi est désormais à la manœuvre pour finaliser les discussions avec Lille.

De son côté, Lucas Chevalier a fait part à ses dirigeants de son envie de rejoindre Paris, séduit par le discours de Luis Enrique et par la place qu’il pourrait occuper dans le projet parisien. Olivier Létang est clair et exige au moins 40 M€ pour lâcher « l’enfant du coin », qui viendrait donc remplacer Gianluigi Donnarumma, plus que jamais sur le départ.