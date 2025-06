PSG Mercato : Marquinhos, stop ou encore ?

L’avenir de Marquinhos au PSG s’inscrit en pointillés en cette fin de saison. Le Brésilien doit-il repartir pour un tour ou faut-il tourner la page ? Deux membres de la rédaction de But ! En débattent…

« Encore ! »

« Marquinhos a 31 ans. Il ne représente peut-être pas l’avenir du PSG mais il en est le capitaine et son équipe vient de remporter la Ligue des champions, sans parler de la L1 et de la Coupe de France. A partir de là, pourquoi envisager son départ ? Cette saison, le Brésilien a été à la hauteur, il n’a pas donné de signes de déclin, me semble-t-il. Son duo avec Pacho a bien fonctionné. Bref, il a tenu la baraque et le PSG a tout gagné, alors aucune raison de changer. »

Laurent HESS

« Partir au sommet »

« Je serais Marquinhos, je partirai maintenant que j’ai décroché le Graal. Oui, il pourrait soulever un autre trophée international, la Supercoupe d’Europe, s’il reste au PSG. Mais la suite risque d’être compliquée pour lui. Car toutes les planètes se sont alignées pour lui et son équipe cette saison. Ce ne sera sans doute pas le cas en 2025-26. Et comme les Français ont la mémoire courte, une élimination parisienne en Champions League finirait invariablement par lui retomber dessus. En partant cet été, Marquinhos resterait à jamais le capitaine du PSG ayant soulevé la C1. Un souvenir inoubliable et surtout pas entaché par une sortie de route, une performance ratée dans un grand rendez-vous ou autre… »

Raphaël NOUET