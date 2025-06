PSG Mercato : rebondissement pour Akliouche, l’étau se resserre autour de Lee

Alors que signer le Sud-Coréen du PSG, Lee Kang-in est désormais dans le viseur de Naples, l’avenir de voir Maghnes Akliouche débarquer dans la capitale se complique au mercato.

🟥 Rumeur

Si la priorité du PSG cet été est de recruter un défenseur central et que la cible n°1 se nomme Ilya Zabarnyi (Bournemouth, 22 ans), Luis Campos n’a pas abandonné l’idée de faire venir Maghnes Akliouche.

Désireux de rejoindre le club de la capitale depuis des lustres, le milieu offensif de l’AS Monaco ne dirait pas non devant une telle perspective. Problème : le club de la Principauté attend au moins 50 millions d’euros et a décidé de muscler son jeu.

Monaco durcit le ton

Selon Foot Mercato, l’ASM ne laissera pas partir Akliouche et Eliesse Ben Seghir cet été. Si l’un part, l’autre ne partira pas et il existe même la possibilité qu’aucun des deux ne parte au cours du prochain mercato. Pour le second, on parle d’un avenir encore flou et quelques intérêts dont celui du Borussia Dortmund même si sa cote a baissé et qu’il n’y rien de concret pour l’instant…

Au rayon des départs, le PSG compte faire partir Milan Skriniar et Lee Kang-in. Selon Corriere dello Sport, l’international sud-coréen a ajouté Naples à la liste de ses courtisans. Pour l’instant, Paris n’a pas ouvert la porte à des négociations avec le club de Serie A…

« Le coup d’œil de But FC »

« Je n’ai jamais vraiment pensé que le PSG avait besoin d’Akliouche, vu son prix et l’effectif parisien actuel. Je ne serais ni déçu ni étonné s’il devait rester faire ses gammes à l’AS Monaco. Au sujet de Lee, j’opterais pour un départ et le Napoli ressemble à une porte de sortie séduisante pour un joueur qui serait encore amené à jouer les utilités à Paris la saison prochaine. »

Bastien AUBERT