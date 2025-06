PSG Mercato : rebondissements pour Osimhen, Donnarumma et Zabarnyi ! 

Le Paris Saint-Germain est tout proche de frapper un premier grand coup au mercato estival. En revanche, l’avenir de Gianluigi Donnarumma semble de plus en plus incertain.



Le PSG touche au but pour Ilya Zabarnyi. Nicolo Schira confirme que le club de la capitale est en phase finale des négociations avancées avec Bournemouth pour le transfert du jeune international ukrainien Ilya Zabarnyi. Le montant de l’opération est estimé à 60 millions d’euros, bonus compris. L’accord serait sur le point d’être finalisé, avec un accord jusqu’en juin 2030 avec le PSG.

Le joueur de 22 ans aurait déjà donné son feu vert à la direction parisienne. Fort dans les duels, propre dans ses relances et discipliné tactiquement, le défenseur central coche toutes les cases recherchées par Luis Campos. Son arrivée doit renforcer une charnière tout en préparant l’avenir.

Parallèlement à l’arrivée de Zabarnyi, le PSG travaille aussi sur les prolongations de contrat. Et un dossier prioritaire agite les coulisses : celui de Gianluigi Donnarumma. Selon Nicolo Schira, une réunion est prévue cette semaine entre les dirigeants parisiens et Enzo Raiola, l’agent du portier italien, pour discuter d’un nouveau contrat.

Donnarumma, actuellement sous contrat jusqu’en 2026, souhaiterait une revalorisation salariale. Il réclame un salaire avoisinant les 13 millions d’euros nets par an, soit une hausse significative par rapport à ses conditions actuelles.

Dernier dossier relancé par le PSG récemment : Victor Osimhen. D’après Rudy Galetti, l’attaquant nigérian a clairement fait savoir que sa priorité est de jouer la Ligue des Championsla saison prochaine. Une exigence qui place Manchester United etl’AC Milanen retrait pour le moment, malgré leur intérêt. Le Napoli attend toujours une offre à la hauteur de sa clause, estimée à 120 M€, tandis que d’autres clubs qualifiés pour la C1, comme le PSG, Arsenal ou le Bayern Munich, restent à l’affût.

🚨 Excl. – Expected a meeting this week between #PSG and Gigio #Donnarumma’s agent (Enzo Raiola) to discuss the contract extension. The goalkeeper asks a new salary around €13M/year. #transfers #Paris