PSG Mercato : revirement de situation pour Marquinhos ?

Sur le départ avant la finale de la Champions League, le capitaine du PSG, Marquinhos, envisage désormais de rester et ses dirigeants sont sur la même longueur d’ondes.

Une soirée de rêve et ça repart ! Avant la finale de la Champions League, samedi dernier, Marquinhos et le PSG envisageaient de voir leurs routes se séparer. Arrivé dans la capitale en 2013, le défenseur central est désormais âgé de 31 ans. Le fait qu’il ait rarement répondu présent dans les grands rendez-vous et qu’il ne corresponde pas vraiment aux critères voulus par Luis Enrique à son poste renforçait l’idée d’un départ en juin. Et puis, donc, il y a eu ce match parfait face à l’Inter Milan (5-0). Le Brésilien a concrétisé son rêve, celui de son club et a passé trois jours sur un nuage.

Décidé à aller au bout de son contrat

Depuis, selon Le 10 Sport, il ne serait plus question de séparation. Sous contrat jusqu’en 2027-28, Marquinhos voudrait aller jusqu’au bout, défendre le titre de champion d’Europe la saison prochaine, soulever un nouveau trophée international avec la Supercoupe d’Europe en août et continuer à accumuler les trophées ainsi que les records grâce à l’argent du Qatar. Le média sportif précise que le fait qu’il ait le deuxième salaire de l’effectif derrière Ousmane Dembélé (1,1 M€ mensuel) inciterait Marquinhos à rester à Paris, conscient qu’il ne trouvera pas un tel traitement ailleurs.

S’il va au bout de son contrat, l’international brésilien aura passé quinze ans au PSG. Il sera le recordman du nombre de matches joués sous le maillot parisien et le joueur ayant remporté le plus de trophées.