PSG Mercato : un historique du club prêt à plier bagage après le sacre en LDC ?

Capitaine du Paris Saint-Germain champion d’Europe, Marquinhos (31 ans) pourrait bien quitter le club de la capitale au mercato estival. Son avenir reste en suspens.

Marquinhos a décroché la Ligue des champions après douze ans de bons et loyaux services au PSG. À 31 ans, après avoir enfin touché le Graal, le Brésilien peut-il continuer une saison supplémentaire dans son club de cœur ? Le doute est permis.

Selon L’Équipe, le capitaine du PSG a affirmé à certains proches vouloir rester une saison de plus dans la capitale française pour arriver en pleine forme vers la Coupe du monde 2026, son prochain rêve. S’il est sous contrat à Paris jusqu’en 2028 et qu’aucune décision n’a encore été prise, son entourage reste évasif sur son futur au terme de cette saison historique ponctuée par un triplé inédit (C1, Ligue 1 et Coupe de France).

Avec la volonté de la direction du PSG de recruter un défenseur axial droit, le temps de jeu de Marquinhos pourrait encore diminuer la saison prochaine. De plus, la présence de près de 80 proches du Brésilien dans les tribunes de l’Allianz Arena, samedi, peut aussi ressembler à une sorte d’apothéose préalable à un départ.

Qu’il reste ou qu’il quitte le PSG dans quelques semaines, Marquinhos a déjà marqué l’histoire du club de manière indélébile : en plus d’être le capitaine du succès en Ligue des champions, il est aussi le joueur qui a disputé le plus de rencontres sous le maillot parisien (485) et remporté le plus de trophées (34).