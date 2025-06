PSG Mercato : une piste surprise dévoilée en défense centrale

Le PSG aurait avancé dans l’ombre pour recruter le défenseur ukrainien Ilya Zabarny (22 ans), qui évolue à Bournemouth. Les Cherries aimeraient le conserver, mais sans grand espoir…

Les festivités liées au titre de champion d’Europe n’empêchent pas Luis Campos de travailler dans l’ombre pour améliorer l’effectif du PSG la saison prochaine. Le poste de défenseur central est notamment ciblé car, en dehors de Willian Pacho, qui a donné entière satisfaction, tous les autres n’ont pas été totalement irréprochables. Notamment Marquinhos, qui semblait poussé vers la sortie à cause de son âge (31 ans) et de son incapacité à supporter la pression des grands rendez-vous. Mais la soirée de samedi a fait évoluer les choses et le Brésilien devrait rester. Les deux Lucas, Hernandez et Beraldo, eux, ont affiché un niveau de jeu insuffisant pour le PSG.

Bournemouth veut garder Zabarny mais…

On s’attendait à ce que le directeur sportif parisien sorte un nom de son chapeau, on n’est pas déçu ! Ce mardi, RMC annonce que l’Ukrainien Ilya Zabarny a fait l’objet d’une première offre du PSG. Âgé de 22 ans, il évolue depuis deux ans et demi à Bournemouth après avoir été formé au Dynamo Kiev. Transfermarkt situe sa cote à 42 M€. Largement dans les cordes du club de la capitale. RMC précise que Bournemouth, qui va perdre beaucoup de joueurs cet été, voudrait conserver Zabarny. Mais la direction des Cherries ne se fait pas beaucoup d’illusions. Au niveau financier comme de l’image, le PSG est loin…

Cette piste prouve que les dirigeants du PSG vont continuer à recruter de jeunes joueurs au prix fort, malgré leur titre de champion d’Europe, et donc ne pas replonger dans leur politique de stars des premières années.