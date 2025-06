PSG Mercato : une première offre de 60 M€ pour une cible du Real Madrid et du FC Barcelone

Le PSG serait entré en contact l’agent de Rodrigo Mora, pépite du FC Porto que les plus grands clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone souhaitent recruter.

Même si toute son attention se porte sur le rendez-vous de Munich samedi soir, qui pourrait faire basculer son histoire dans une autre dimension, le Paris Saint-Germain travaille depuis plusieurs semaines déjà sur son marché estival. Les deux Luis, Enrique et Campos, ne dérogeront pas aux habitudes qu’ils ont instaurées depuis deux ans : ils continueront à recruter des jeunes à fort potentiel, quitte à mettre le paquet. Car rappelons qu’avec plus de 650 M€, le PSG a dépensé plus que les trois autres demi-finalistes de la Champions League réunis (Arsenal, Inter Milan, FC Barcelone) lors des deux dernières années. Sa réussite reste donc le fruit des investissements colossaux du Qatar, bien plus que du savoir-faire (incontestable) de son entraîneur…

Une clause de départ à 70 M€

Le compte X PSGInside-Actus assure ce jeudi que la direction parisienne est passée à l’attaque pour l’un des jeunes les plus excitants de la planète foot, Rodrigo Mora. A seulement 18 ans, ce milieu offensif portugais s’est imposé en équipe première du FC Porto, inscrivant 10 buts et délivrant 4 passes décisives en seulement 23 matches de championnat. Les Dragons, en grande difficulté financière, ont abaissé sa clause de départ de 100 M€ à 70 M€. Luis Campos a flairé la bonne affaire et aurait pris contact avec ses agents comme avec les dirigeants du FCP. Une première offre de 60 M€ plus des bonus seraient partie.

Mais PSGInside-Actus explique que la concurrence est rude sur ce dossier puisque le Real Madrid, le FC Barcelone, Arsenal ou encore Manchester United sont également sur les rangs. Rodrigo Mora verrait en tout cas d’un bon œil une arrivée dans la capitale française, devenue un tremplin pour jeunes Lusitaniens talentueux (Vitinha, Mendes, Ramos, Neves…) depuis que leur compatriote Luis Campos y est devenu directeur sportif…