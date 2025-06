PSG Mercato : une signature est imminente et ce n’est pas Zabarnyi !

Révélation de la saison au PSG, Senny Mayulu entre pleinement dans les plans du club de la capitale. Dont les desseins ont fuité.

🟨 Négociation en cours

L’hiver dernier, le FC Nantes avait sollicité le prêt de Senny Mayulu mais le jeune milieu avait décidé de rester au PSG. « C’est l’un des paris que nous avons fait. Je l’adore ! Il a décidé de rester et c’était une grande nouvelle pour nous. Senny a bien joué contre Saint-Étienne. Je le vois comme un joueur susceptible d’être titulaire », avait alors confié Luis Enrique. Depuis, Mayulu a fait son chemin. En pleine éclosion, il finit fort sa saison avec un but à son entrée en jeu en finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0) et un autre contre l’Atlético de Madrid (4-0) pour l’entrée en lice du PSG à la Coupe du monde des Clubs.

Il va prolonger

Interrogé mi-avril sur la rumeur Rodrigo Mora, talent du FC Porto, Luis Campos avait démentie en expliquant : « Cette rumeur est complètement fausse. À Paris, We love Mayulu ». Comme Luis Enrique et son staff, le Portugais est sous le charme. Et selon RMC Sport, la direction parisienne va blinder le joueur et prolonger son contrat, qui expire actuellement en 2027, avec une belle revalorisation à la clé. La preuve que le Titi, auteur de 6 buts cette saison, entre pleinement dans ses plans.