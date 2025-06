PSG Mercato : une star en détresse veut rejoindre Paris immédiatement ! 

Jhon Durán (21 ans), attaquant star d’Al-Nassr en Arabie Saoudite, aurait proposé ses services au Paris Saint-Germain sur ce mercato estival.

🟥 Rumeur

Jhon Durán pourrait être l’un des noms à suivre dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Notamment au PSG. Selon PSG Inside Actus, l’attaquant colombien, aujourd’hui à Al-Nassr, a manifesté son envie de quitter l’Arabie saoudite dès cet été. Le joueur de 21 ans, arrivé récemment dans le Golfe, ne se sentirait pas épanoui dans le championnat saoudien, et chercherait déjà une porte de sortie pour relancer sa carrière en Europe.

Selon différentes sources proches du joueur, Durán a d’ores et déjà dressé une short-list de clubs européens qu’il aimerait rejoindre. En tête de cette liste figure le Paris Saint-Germain, qu’il considère comme l’environnement idéal pour franchir un nouveau palier. Son entourage aurait d’ailleurs déjà pris contact avec plusieurs écuries, dont le PSG, pour proposer ses services.

Pour l’heure, le PSG n’a pas donné suite. Aucune discussion officielle n’a été entamée entre les deux parties, mais le profil du Colombien – jeune, puissant et revanchard – pourrait éventuellement intéresser le PSG, notamment dans le cadre d’un renforcement offensif. Reste à savoir si Luis Campos et Luis Enrique jugeront la piste suffisamment crédible pour aller plus loin. Une chose est sûre : Durán veut revenir en Europe, et il compte bien tout faire pour que cela passe par Paris.

« Le coup d’œil de But FC »

« Jhon Durán n’est pas une piste nouvelle au PSG, puisque le club de la capitale s’était déjà renseigné sur lui avant son départ en Arabie Saoudite. Si Luis Enrique cherche un attaquant de pointe, le Colombien a tout du profil pour remplacer Gonçalo Ramos… que le coach espagnol veut conserver. Ce dossier semble compliqué en l’état. »